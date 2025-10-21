Kwinkslag speelt herfsttoernooi in De Boei

Vinkeveen – In sportzaal De Boei te Vinkeveen vond donderdagavond 16 oktober het herfsttoernooi 2025 plaats, georganiseerd door badmintonvereniging Kwinkslag. Ondanks een bescheiden opkomst onder leden en introducees, kenmerkte het evenement zich door een gemoedelijke sfeer en creatieve wedstrijdvormen.

Op het programma stonden onder meer partijen met een zogeheten ‘handicap’, waarbij drie spelers per vak het opnamen tegen een drietal aan de andere zijde van het net, dat voor de gelegenheid op volleybalhoogte was gespannen. De shuttle diende tweemaal binnen het eigen vak te circuleren alvorens over het net te worden gespeeld, wat het spel tactisch uitdagender maakte.

Daarnaast werden diverse mixpartijen gespeeld, waarbij punten werden verzameld voor een eind-klassement. De prijzen gingen naar: Maarten (1e), Marco (2e), Monica (3e), Annelies (4e), Jolanda (5e), Marcel (6e), Tim (7e) en Rob, die de troostprijs ontving. De avond werd afgesloten met een informele borrel.

Kwinkslag verwelkomt nieuwe leden op donderdagavonden in De Boei. Rackets zijn beschikbaar. Meer informatie: http://www.bvkwinkslag.nl.

Op de foto: In de prijzen. Foto: aangeleverd.