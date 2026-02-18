Kwakelse bingo op vrijdag de dertiende

De Kwakel – Afgelopen vrijdag stond er weer een gezellige bingoavond op het programma in het Dorpshuis. Om klokslag 20.00 uur opende presentator Leo de derde bingo van dit seizoen en heette hij de vele aanwezigen welkom. Vooraf gaf hij een korte introductie over 450 jaar De Kwakel, maar de bijzondere verrassingen die het Activiteiten Comité (AC) voor die avond had voorbereid, bleven nog even geheim.

Al snel werd het muisstil in de zaal: de bingoballen rolden in hoog tempo over de tafel. In de derde ronde kregen alle spelers met nummer 45 – een knipoog naar het 450-jarig bestaan van het dorp – de kans dit getal direct weg te strepen, waardoor de winkansen groter werden. In de vierde ronde gold hetzelfde voor nummer 54.

Na vijf rondes was het tijd voor de eerste loterij. Onder de prijzen bevonden zich twee spaarpotjes met elk 450 eurocent, opnieuw een verwijzing naar het jubileumjaar. De hoofdprijs van beide loterij-rondes bestond uit een aantrekkelijk geldbedrag.

Rijkgevulde boodschappentas

Bij het populaire sta/zitspel was het Ellen die uiteindelijk als winnares overbleef. Zij ging naar huis met een rijkgevulde boodschappentas. Hoewel zij als enige tot het einde toe geen enkel nummer had kunnen afstrepen – een pechvogel dus – maakte de prijs veel goed. Vooral de aardbeienjam viel thuis bij dochter Meike goed in de smaak.

Extraatje

In een van de latere bingorondes mocht nummer 75, de leeftijd van de beide presentatoren, direct worden weggestreept: “Je zou het ze niet geven”, grapte Leo. Tot slot werden alle spelers met het getal 45 op hun kaart naar voren geroepen voor een extraatje: een reep chocolade.

Na de tweede loterijronde – opnieuw met diverse nuttige en leuke prijzen, plus twee spaarpotjes en een geld-bedrag – waren alle prijzen verdeeld en kon het publiek tevreden huiswaarts keren. De organisatie kijkt terug op een bijzonder gezellige avond met een enthousiast en betrokken publiek.

De laatste bingoavond van dit seizoen vindt plaats op vrijdag 10 april. Daarnaast wordt op 28 maart het derde Keez-toernooi georganiseerd. Inschrijven hiervoor kan via: activiteitendorpshuis@dequakel.nl.

Op de foto: Kwakelse bingo weer drukbezocht. Foto: aangeleverd.