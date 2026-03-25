KV Atlantis pakt groots uit tijdens NL Doet

Mijdrecht – Korfbalvereniging Atlantis uit Mijdrecht heeft 21 maart opnieuw met succes deelgenomen aan NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligers-actie van het Oranje Fonds. Ruim 30 vrijwilligers meldden zich om het complex klaar te maken voor het buitenseizoen. Ouders, jeugdleden en zelfs een opa vormden een enthousiaste klusploeg.

Na een korte briefing bij de koffie gingen de vrijwilligers uiteen. Dankzij een gesponsorde reinigingsmachine kon het straatwerk grondig worden aangepakt. Daarnaast werden onder meer de dug-outs, reclameborden, kleedkamers, bar, keuken en het dakterras schoongemaakt. Ook ramen, deuren en zonnepanelen kregen de nodige aandacht.

Halverwege de ochtend volgde een koffiepauze met zelfgebakken lekkernijen, waarna het merendeel van de klussenlijst kon worden afgerond. Na het officiële fotomoment stond een gezamenlijke lunch klaar. Met vereende krachten is het complex piekfijn in orde gebracht. Atlantis is klaar voor het nieuwe seizoen.

Op de foto: Ruim 30 vrijwilligers meldden zich om het complex klaar te maken voor het buitenseizoen. Foto: aangeleverd.