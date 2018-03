Kudelstaartse veiling krijgt vorm

Kudelstaart – Dit is de laatste week waarin Kudelstaarters kunnen bijdragen aan de veiling voor de lokale gemeenschap. Op 3.700 Kudelstaartse adressen is vorige maand thuis een formulier in de brievenbus gedaan met het verzoek daarop in te vullen wat men wil bijdragen. Dat kan een geldbedrag zijn, een mooi product of een geinige (en toch handige) dienst. Uiterlijk volgende week dinsdag 10 april worden die formulieren opgehaald. Tot dan toe kunnen ze tevens gedropt worden in de speciale bussen in het Winkelcentrum Kudelstaart. Daarna wordt begonnen met het vormgeven van de veiling.

Op de huis-aan-huis verspreide bonnen konden Kudelstaarters invullen wat ze doneren aan de veiling. Ervaring leert tevens dat lokaal aangeboden diensten het dan erg goed doen. Maar natuurlijk mag een bijdrage in contanten ook. Dat kan op bankrekening NL13RABO0300107927 van Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Inmiddels zijn al de nodige goederen en diensten binnen. Volgende week start het maken van kavels voor de achttiende editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Die vindt plaats in het Dorpshuis Podium op zaterdagavond 12 mei en begint om 20.00 uur. De toegang tot deze gezellige dorpsontmoeting is gratis.

Sloepvaart en boeketten

Met nog iets meer dan een maand te gaan voor de veiling, wordt nu begonnen met het vormen van kavels die door de veilingmeesters bij opbod worden geveild. Er is voor elk wat wils: van speelgoed voor kinderen tot een sloepvaart voor vier personen. De afgelopen jaren lag het aantal kavels steeds rond de 300. Grote trekkers zijn de fraaie boeketten die op deze avond voor Moederdag gretig aftrek vinden.

Tijdens de vorige zeventien edities van de veiling die door de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart werden georganiseerd, werd ruim 300.000 euro bijeengebracht. Uit de inkomsten van vorig jaar zijn inmiddels al zeventien Kudelstaartse clubs, verenigingen en stichtingen blij gemaakt. Vandaar ook de naam van de veiling: Kudelstaart voor Kudelstaart. Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tot 5 mei worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl