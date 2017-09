Kruising Piet Heinlaan onduidelijk en gevaarlijk

Amstelhoek – De kruising bij de Piet Heinlaan die in juni dit jaar is heringericht voor het verkeer blijkt in toenemende mate onduidelijk en vooral ’s avonds en ‘s nachts erg gevaarlijk voor onder meer fietsers en afslaan verkeer. Tot op heden ontbreekt voldoende belijning, bewegwijzering en een goede verlichting.

Kennelijk weten sommige automobilisten ook niet dat het stukje weg ter hoogte van het benzinestation doodloopt op het eind, ook al staat er een bord ‘doodlopende weg’, maar dat zie je niet ’s avonds in het donker. Bij herhaling wordt geconstateerd dat automobilisten die niet bekend zijn met de situatie, komende vanaf de Prinses Irenebrug, gewoon langs het tankstation rechtuit rijden in de veronderstelling daar weer op het verlengde van de Mijdrechtse Zuwe (N196) te komen. Niet dus.

Op de remmen staan is vervolgens het credo. Verder steken automobilisten de kruising vaak over en rijden dan de Piet Heinlaan in, denkende dat dit Uithoorn is. Er staan geen borden. Voorts is de toegang naar de kruising met de Piet Heinlaan vanaf en naar de nieuwe rotonde erg smal. Vooral vrachtwagens kunnen bij tegemoetkomend verkeer de bocht soms niet halen.

Fietsers hebben er voorrang aan verschillende kanten. Overdag zijn ze nog wel op te merken maar ’s avonds als het donker is ziet men ze nauwelijks omdat velen geen licht op hebben als ze vanuit het groen langs het fietspad ineens de kruising oversteken. De redactie van de Meerbode heeft het voorgelegd aan wethouder Alberta Schuurs die aangaf er werk van te zullen maken.

Haar antwoord leest u aanstaande woensdag in de Nieuwe Meerbode.