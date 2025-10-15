Kroegendrive Abcoude levert 2.250 euro op voor Angstelborgh

Abcoude/Baambrugge – Vertegenwoordigers van Stichting Angstelborgh ontvingen 8 oktober een cheque van 2.250 euro uit handen van de voorzitters van Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude en Bridgeclub De Hulksbrug. De opbrengst is afkomstig van de tweede editie van de Kroegendrive, een jaarlijks bridgetoernooi dat in mei plaatsvond in diverse horecagelegenheden in Abcoude.

Angstelborgh vervult een belangrijke sociale functie voor senioren uit Abcoude en Baambrugge. Het centrum biedt dagelijks activiteiten zoals biljart, bridge, bingo en filosofie, mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers.

De donatie komt op een cruciaal moment: recent stond het voort-bestaan van Angstelborgh onder druk door bezuinigingsplannen.

De organisatoren spreken van een geslaagde editie en benadrukken het belang van lokale betrokkenheid. Dankzij initiatieven als de Kroegendrive blijft Angstelborgh een plek waar ontmoeting en verbinding centraal staan.

Op de foto: V.l.n.r. Monique Noordman (Angstelborgh), Marc de By (Rotary), Michaël Guggenheim (Angstelborgh), Wouter van Balen (BC De Hulksbrug) en Cornelie Runia (Rotary). Foto: aangeleverd.