Krimp 10% bloemen- en plantenhandel

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel start het nieuwe jaar met een krimp van 10%. Dit meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata. Daarmee daalde de exportwaarde in januari naar 422 miljoen euro.

De aanloop naar Valentijnsdag zorgde voor hoge inkoopprijzen. “Ondanks het barre winterweer van afgelopen weekend hebben leveringen weinig vertraging opgelopen en kijken handelaren gematigd positief terug”, meldt directeur Matthijs Mesken van de VGB.

Nederlandse bloemen- en plantenhandelaren deden minder goede zaken in januari. Potplanten deden het met een krimp van 15% naar 143 miljoen euro slechter dan snijbloemen met een krimp van 8% naar 279 miljoen euro. “Overigens kende januari twee handelsdagen minder dan vorig jaar”, vertelt Wesley van den Berg, manager van Floridata.



Schommelingen door lockdowns en Brexit

Met name Duitsland incasseerde in januari een forse krimp van respectievelijk 17%. Mede door de strenge lockdown ligt de plantenexport naar tuincentra en bouwmarkten nagenoeg stil. De export naar het Verenigd Koninkrijk kromp met 4%, waarbij potplanten het slechter deden dan snijbloemen. “Snijbloemen worden per 1-1-2021 vanwege Brexit duur betaald, omdat er een importheffing van 8% geldt op doorvoer van niet-EU bloemen. De meeste planten zijn door de Britse lockdown en fytosanitaire eisen per 1 januari, in december ingekocht”, verklaart Matthijs Mesken. Een kleine exportkrimp van 1% naar Frankrijk illustreert de versoepeling van coronamaatregelen sinds eind november, waarbij de vraag naar planten juist is toegenomen. Italië toont een licht herstel met een exportgroei van 6%.



Valentijnsdag en winterweer

Handelaren zijn gematigd positief over de aanloop naar Valentijnsdag, een van de belangrijkste geefmomenten van bloemen en planten. “De inkoopprijzen van bloemen waren hoger dan vorig jaar, waardoor het lastig is om marges te behalen”, vertelt Paul van den Oever van Kariflex B.V., actief op de Europese markt. “Ondanks hogere bloemen- en luchtvrachtprijzen hebben we een iets hoger volume, en fors hogere omzet geboekt”, meldt Carlo Vijverberg, managing director van Florca B.V. Het bloemenexportbedrijf is gespecialiseerd in luchtvracht naar verre bestemmingen en geeft aan tevreden te zijn over het verloop.

“Het gros van onze Valentijn orders is vóór de winterstorm van afgelopen weekend vertrokken. Van de zendingen die afgelopen dinsdag en woensdag zijn vertrokken, hebben we gelukkig geen hinder van de kou en sneeuw ondervonden”, voegt Carlo Vijverberg toe. Ook bij Kariflex zijn alle leveringen voor de Valentijn aangekomen bij de klanten. “Het winterweer kostte ons wat meer inspanningen, maar zorgde niet voor grote vertragingen”, aldus Paul van den Oever.