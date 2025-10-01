Krappe overwinning Hertha 1

Vinkeveen – Na de goede start vorige week tegen BSM moest Hertha thuis aantreden tegen Vlug en Vaardig uit Amsterdam. Zij verloren hun eerste competitiewedstrijd thuis met 1-4. Hertha stond al na twee minuten met 1-0 voor. Uit een mooie pass van Rens Kok naar de andere kant van het veld gaf Niels Maas voor op Hero Schulein die koelbloedig afrondde.

Hertha wilde direct doordrukken en de ene na de andere aanval ging richting de keeper van Vlug drie Vaardig. Telkens bleek de afronding, de eindpass of het vrijlopen niet goed te zijn. Hertha had drie goede mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. De grootste kans was voor Kasper Middelaar. De rechtsback ging helemaal naar voren, speelde zich zelfvrij en schoot keihard op de paal.

Na rust ging Hertha slordiger spelen en werd Vlug en Vaardig sterker. Hertha verzuimde de wedstrijd te beslissen in de tegenaanval. Vlak voor tijd ontsnapte Hertha aan de gelijkmaker. Vlug en Vaardig speelde een hele mooie aanval knap uit en maakte gelijk. Ex-betaald voetbalscheidsrechter Roelof Luinge keurde de goal terecht af, want de bal bleek eerst over de achterlijn te zijn geweest. Hertha moest alle zeilen bij zetten om de overwinning veilig te stellen. Vlak voor tijd kreeg spits Sem Werneke nog een grote kans, maar die miste. Op het tandvlees en met tien man – Hertha had al drie wisselmomenten gebruikt – werd de overwinning veiliggesteld.

Hertha trainer Ivan Lont was uiterst tevreden met de tweede overwinning op rij. “Het ging vandaag niet makkelijk, we hadden onszelf eerder moeten belonen. Uiteindelijk gaat het om de drie punten en ik ben blij met deze competitiestart. Dit smaakt naar meer.” Komende zaterdag om 14.30 uur speelt Hertha in Haarlem tegen schoten.

Op de foto: Spits Sem Werneke. Foto aangeleverd.