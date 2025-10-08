Korte partijen en hoge moyennes in DRV biljartcompetitie

De Ronde Venen – In de afgelopen weken zijn de derde en vierde speelronde gespeeld in de biljartcompetitie De Ronde Venen. John Vrielink is een van de vier spelers in de competitie die 100 caramboles of meer moet maken in één partij. Deze 100+ speler wist in de derde speelronde zijn partij van 150 caramboles in slechts veertien beurten bij elkaar te spelen met een ongekend moyenne van 10.714. Jan Elenbaas wist in de vierde speelweek in zeventien beurten de benodigde 53 caramboles bij elkaar te spelen.

In de derde speelweek speelde Robert Daalhuizen speelde de hoogste serie; zeventien caramboles van de te maken 53 en wist in zijn nabeurt nog een remise eruit te slepen tegen Antonie Schuurman.

Roos Aarsman wist in de vierde speelronde dertien caramboles in één beurt te maken van de totaal 33 te maken een percentage van 39,39% wat helaas niet genoeg was om haar partij te winnen tegen Joep Pothuizen.

Twee teams wisten in de laatste speelronde de volle winst te pakken en 48 wedstrijdpunten mee te nemen. DenB Diensten /De Springbok bestaande uit: John Beets, Ton Verleen, Cock Sassen en Donny Beets.Ook de Springbok 1 met de spelers: Ari Boxce, Koos de Koning, samen met Nico de Boer en Joop Zeh.

s.v.Veenland/Liquid Rubber speelde uit tegen de Merel 2/Thijmen van Veen en wist drie van de vier partijen te winnen. Paul Verbruggen samen met Joep Pothuizen en Jan Elenbaas waren de spelers; Peer (Wico) van der Meer wist ook zijn partij te winnen.

De Merel3/Thijmen van Veen had het lastig tegen K.O.T. 87.Bob van Kolck, Maarten Dulmus met Richard Schreurs speelde alleen een winnende partij. Jeroen van Rijn wist nog zijn partij te winnen al had hij daar meer beurten voor nodig dan normaal.

De Kromme Mijdrecht 1 speelde tegen hun hoger geklasseerde De Kromme Mijdrecht 2 en wisten met drie gewonnen partijen hun visite kaartje aftegeven daarin waren Kees Westkamp, Noel Huizingh en Said Metalsi verantwoordelijk voor. Arie Kranenburg kon nog iets terug doen. Cens 2 en de Merel 1/Thijmen van Veen wisten beide twee partijen te winnen, waarbij de winst in Mijdrecht bleef. Hans Bak en Collin Baars waren mede hier mede voor verantwoordelijk.

Kees Griffioen en Walter van Kouwen behaalde de overige partijen.

Een moeizame partij werd gespeeld door De Springbok2/Feks tegen Cens/Gortenmulder. Kopman Ray Kramer en Jan Felix speelde een winnende partij. Arjan Gortenmulder samen met Desmond Driehuis, die zijn vorm weer had gevonden, wisten hun partij te winnen; de winst bleef echter in De Hoef.

Op de foto: Roos Aarsman, dertien caramboles in één beurt. Foto: aangeleverd.