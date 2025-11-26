Korfballers De Vinken verslikken zich

Vinkeveen – Het eerste achttal van De Vinken heeft afgelopen zaterdag door een dramatisch eerste kwartier de winstpunten uit handen gegeven. Via 1-9 werd het bij rust 5-11, waarna de Vinkeveense korfballers in de tweede helft de overhand hadden. Niet genoeg overigens, want het bezoekende DES behaalde met 16-19 toch de overwinning.

Al in de eerste minuut ging het mis. Het bezoekende DES kwam met het eerste schot op 0-1, al snel gevolgd door een tweede Delftse treffer. Een mooi uitgespeelde aanval bekroonde Eva Hemelaar met een doelpunt, maar daarna zakte de thuisploeg compleet door het ijs. De aanvallen bleven steken in geforceerd en onzuiver schieten.

Ondanks uitstekend reboundwerk van Jerom Stokhof moest de Koelemanbrigade schijnbaar vleugellam toezien dat DES gestaag uitliep naar 1-9. In de laatste tien minuten voor rust herstelde Vinkeveen zich iets. Twee scores van Zoë van Dasler en eveneens twee van Bart de Ruiter brachten de tussenstand op 5-10. Toch ging het team van Amel Groos geslagen de rust in; na een gemiste Vinkeveense strafworp scoorden de bezoekers vlak voor rust wel: 5-11.

Na de pauze ging DES verder waar het gebleven was. Binnen drie minuten was het 5-14. Pas toen herstelde de thuisploeg zich echt. Naar later bleek veel te laat. Jerom Stokhof scoorde van afstand en een viertal treffers achter elkaar (Bart de Ruiter, Eva Hemelaar, Jerom Stokhof en Finn Kroon) gaven de stand een iets beter aanzien: 10-15.

Met nog een kwartier te gaan was er nog veel mogelijk. Helaas bleef De Vinken grossieren in missers. DES hield het initiatief. Ondanks treffers van Jerom Stokhof en Luka van der Vliet kwam De Vinken niet echt dichterbij. Tot overmaat van ramp kreeg DES vijf minuten voor tijd een strafworp. Deze werd gretig verzilverd, waarmee de nekslag aan de thuisploeg was uitgedeeld: 12-19.

Nog eens vier Vinkendoelpunten – Zoë van Dasler en Bart de Ruiter ieder tweemaal – lieten zien dat De Vinken echt niet had hoeven verliezen, maar de eindstand van 16-19 maakte duidelijk dat de koppositie in de eerste klasse voorlopig uit beeld is.

Op de foto: Het eerste achttal van De Vinken heeft afgelopen zaterdag door een dramatisch eerste kwartier de winstpunten uit handen gegeven. Foto: aangeleverd.