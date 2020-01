Korfbal: Toch winst voor VZOD E2

Kudelstaart – Zaterdag 25 januari moest de E2 van korfbalvereniging VZOD tegen de E10 van Top. Het was een heel spannende wedstrijd. VZOD stond in de eerste 20 minuten 1-3 achter. De coaches hebben de korfballers tijdens de rust goed verteld wat ze niet moesten doen en dat was vooral niet de bal in de handen gooien van de tegenstanders. En wat ze wel moesten doen: Scoren!

In de tweede helft van de wedstrijd ging dit super. De doelpunten kwamen snel en uiteindelijk heeft de E2 van VZOD met 10-4 gewonnen.

De coaches waren trots op het team, maar de spelers waren ook trots op zichzelf én op elkaar en dat is mooi om te zien! Met plezier en vol goede moed wordt al uitgekeken naar de volgende wedstrijd.