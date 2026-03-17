Korenfestival De Brulboeien opnieuw groot succes

Aalsmeer – Het was zondagmiddag 15 maart opnieuw een muzikale en gezellige middag in dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Daar vond de zevende editie van het door shanty- en zeemanskoor De Brulboeien georganiseerde korenfestival plaats. Met een volle zaal, enthousiaste optredens en een uitbundig meezingend publiek kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie.

Al ruim voor aanvang zat de stemming er goed in. Vanaf 13.00 uur liep het publiek binnen en rond 14.00 uur was de zaal volledig gevuld. Na een welkomstwoord van de voorzitter van De Brulboeien werd het festival officieel geopend. Het organiserende koor stelde zich vervolgens muzikaal voor met het eigen Brulboeienlied. Daarmee zat de sfeer er direct goed in, want het publiek zong enthousiast mee. De Brulboeien brachten een gevarieerd repertoire van Nederlandse en Engelstalige shanty’s en zeemansliederen en wisten daarmee meteen de toon te zetten voor de middag. Daarna was het podium voor het gastkoor Sunny Voices uit de Zaanstreek. Met verschillende Ierse folksongs kregen zij het publiek moeiteloos mee en oogstten zij een warm applaus. Ook het koor Multi Vocaal uit Kennemerland liet zich van zijn beste kant zien. Met een reeks bekende popsongs wist zij het publiek te boeien. Vooral de nummers van ABBA vielen bijzonder goed in de smaak en zorgden voor veel herkenning in de zaal.

Na een korte pauze, waarin zowel de koren als het publiek even konden bijtanken, volgde een tweede ronde optredens. Daarbij was er een bijzonder en ontroerend moment tijdens het optreden van De Brulboeien. Een jonge gast – de kleindochter van een van de koorleden – zong samen met haar opa de bekende Zuiderzeeballade. Het aandoenlijke duet zorgde voor een warm applaus en hier en daar werd in de zaal zelfs een traantje weggepinkt.

Als feestelijke afsluiting kwamen alle koren samen op het podium. Samen met het publiek werd uit volle borst het bekende lied ‘Het kleine café aan de haven’ gezongen, waarmee de middag op een vrolijke en verbindende manier werd afgesloten. Met deze geslaagde zevende editie kijkt de organisatie nu al vooruit naar de volgende: het achtste korenfestival van De Brulboeien, dat in 2027 zal plaatsvinden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl