Kooyman Polderloop verplaatst naar 12 september

Regio – Hoewel de organisatie 2 weken geleden nog optimistisch waren over het doorgaan van de Polderloop, heeft de wedstrijdcommissie van AKU besloten om i.v.m. de aanscherping van de coronamaatregelen de geplande Kooyman Polderloop op 29 juli niet door te laten gaan. De gemeente was gedwongen om de verleende vergunning in te trekken.

Dit was natuurlijk een teleurstelling voor de organisatie en vooral voor de vele lopers die dachten eindelijk weer aan een echte wedstrijd mee te kunnen doen. De wedstrijdcommissie stapte daar direkt overheen en heeft besloten om de loop te verplaatsen naar zondag 12 september. Er is niet gekozen voor de gebruikelijke donderdagavond omdat het in september te vroeg donker is voor een avondwedstrijd en daarom is als alternatief voor de zondag gekozen.

Programma

10.00u. : kidsrun

10.15u. : G-run voor de specials

10.45u. : 4 kilometer

11.30u. : 10 kilometer

Je kunt je nu al inschrijven voor de loop op www.inschrijven.nl. en dat kan tot en met 5 september. Contactpersoon Jos Lakerveld, 0657036868.

We hopen natuurlijk dat met de groeiende groep gevaccineerden de maatregelen tegen die tijd zijn versoepeld, maar we moeten uiteraard wel een voorbehoud maken m.b.t. het doorgaan van de polderloop. Als de loop in deze vorm niet door kan gaan, is er wel een alternatief. In de geval is er de mogelijkheid om individueel of in kleine groepjes vanaf het evenemententerrein de 4 en 10 kilometer te lopen, zoals dat vorig jaar is gebeurd. Er wordt dan een mooie startopstelling gemaakt met tijdwaarneming en er kan dan op 2 dagen, 11 en 12 september, worden gestart vanaf 9.00u. tot 16.00u.

De kinderloop en de G-run gaan wel altijd door op 12 september