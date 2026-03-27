Koninlijk Predicaat voor Burgers Carrosserie

Aalsmeer – Burgers Carrosserie B.V., producent van innovatieve trailers en logistieke oplossingen, heeft op 27 maart het Koninklijk Predicaat ‘Koninklijk’ ontvangen. Het predicaat werd uitgereikt door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer. Vanaf dat moment draagt het bedrijf officieel de naam Royal Burgers B.V.

Met het predicaat wordt de onderneming bekroond voor haar honderdjarige geschiedenis, haar bewezen continuïteit, haar maatschappelijke betekenis en haar sterke positie binnen de Nederlandse maakindustrie. Burgers vierde in 2025 al het 100-jarig jubileum en markeert met deze erkenning een nieuwe fase in haar ontwikkeling. “Dit predicaat is een enorme eer en voelt als een erkenning voor iedereen die de afgelopen honderd jaar aan Burgers heeft gebouwd,” zegt Jeroen Naalden, CEO van Burgers. “Van generatie op generatie is Burgers uitgegroeid van een lokaal familiebedrijf tot een internationale speler. Dat we nu het predicaat Koninklijk mogen dragen, is niet alleen een kroon op ons werk, maar ook een bevestiging dat innovatie, betrouwbaarheid en vakmanschap blijvende waarden zijn.”

Van Aalsmeer naar internationale trailermarkt

Burgers werd in 1925 opgericht als familiebedrijf en begon met het bouwen van karren en transportoplossingen voor de agrarische sector. In de decennia daarna ontwikkelde het bedrijf zich tot specialist in gesloten carrosserieën en trailers. De sterke groei van de bloemenexport via de Aalsmeerse bloemenveiling zorgde voor een belangrijke impuls: Burgers bouwde jarenlang Carrosserieën voor de (internationale) sierteeltlogistiek.

Foto’s: www.kicksfotos.nl