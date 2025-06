Koninklijke onderscheiding voor Evert de Jonge uit Abcoude 

Abcoude – Professor Evert de Jonge uit Abcoude heeft woensdag 28 mei een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is geridderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met name vanwege zijn buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de intensive care geneeskunde in Nederland. Evert de Jonge kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Maarten Divendal tijdens een symposium dat ter gelegenheid van zijn emeritaat was georganiseerd.

Professor-dokter Evert de Jonge leverde zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de geneeskunde op de intensive care in zijn rol als medisch specialist en hoofd van de afdeling Intensive Care in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) én als voorzitter van de kwaliteitsregistratie Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Daarnaast heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Verbetering kwaliteit

De inwoner van Abcoude zet zich al jaren met hart en ziel in voor de ontwikkeling van de intensive care geneeskunde. Vanaf 1998 bij het AMC in Amsterdam en sinds 2009 als hoofd van de afdeling Intensive Care in het LUMC. Samen met anderen zorgde hij ervoor dat zowel de volwassen IC als de kinder-IC van het LUMC in kwaliteit groeiden en nu hoog ingeschatte afdelingen zijn.

Evert de Jonge is daarnaast medeoprichter en sinds 2010 voorzitter van NICE, de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie. NICE speelt een cruciale rol in het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over prestaties van IC-afdelingen in Nederland. Deze gegevens zijn van groot belang voor het volgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Onder zijn leiderschap is NICE uitgegroeid tot een kwaliteitsregistratie waarin alle Nederlandse intensive care-afdelingen deelnemen en van elkaar leren.

Wetenschappelijk onderzoek

Evert de Jonge heeft daarnaast ook een belangrijke rol gespeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. In totaal was hij bij meer dan 200 wetenschappelijke publicaties betrokken. Hij heeft onderzoek uitgevoerd dat innovatief en baanbrekend is en nog steeds de praktijk bepaalt binnen de intensive care geneeskunde.

Burgemeester Maarten Divendal feliciteert Evert de Jonge na het uitreiken van de koninklijke onderscheiding. Foto: aangeleverd.