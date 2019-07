Koninklijke onderscheiding voor de heer Kenter

Uithoorn – In partycentrum De Kegel in Amstelveen is Henk Kenter uit Uithoorn maandagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Uithoornse burgemeester Pieter Heiliegers had de eer om de koninklijke onderscheiding uit te reiken. Dit gebeurde tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de KLM Schermvereniging waar Kenter sinds 1980 bestuurslid van is.

Henk Kenter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met name vanwege zijn vele vrijwilligerswerk in de schermsport bij KLM schermvereniging en schermvereniging Tréville. Burgemeester Heiliegers in zijn toespraak: ,,Voor beide verenigingen verleent u op werkelijk ieder gebied hand- en spandiensten, zoals inkoop, onderhoud en reparatie aan het materiaal, beheer van het wedstrijdbureau bij clubkampioenschappen. Daarnaast bent u een luisterend oor voor de leden, hun ouders, teveel om op te noemen. Ik vraag mezelf af, wat doet u eigenlijk niet? Onvermoeibaar en vol toewijding zet u zich in voor beide organisaties.”

Internationaal

Samen met een aantal andere leden heeft de heer Kenter bovendien in 1974 de Flying Friendship Cup opgericht, een jaarlijks terugkerend en internationaal toernooi waaraan schermliefhebbers van diverse luchtvaartmaatschappijen deelnemen. Vanaf 1978 tot 2008 heeft hij zich ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Schermbond. Hij was onder andere lid van de Technische Commissie om de schermsport voor recreatieve schermers toegankelijk te maken en voor wedstrijdschermers het niveau te verhogen.

De burgemeester: ,,Onder uw begeleiding hebben diverse Nederlandse schermteams deelgenomen aan internationale toernooien, waaronder de Jeugd Wereld Kampioenschappen in Leningrad in 1984 en in Rio de Janeiro in 1986. U heeft jarenlang uw kennis gedeeld in het maandblad Touché van de schermbond. Tot slot wil ik uw inzet voor de oprichting van de European Fencing Confederation in 1991 niet onbenoemd laten. Wat een staat van dienst!”