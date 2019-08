Stoelhonkbal in de Kom in Mijdrecht

Mijdrecht – Stoelhonkbal is een leuk, uitdagend spel voor senioren die wel van een wedstrijdje houden maar vooral ook de sociale kant belangrijk vinden! Maandag a.s. start, deze gezellige, sportieve activiteit in de recreatiezaal van De Kom in Mijdrecht. Iedere week wordt hier om 14.00 uur een uurtje gespeeld.

Stoelhonkbal wordt gespeeld met twee teams die, net als bij het echte honkbal, een aantal innings spelen. Dit spel wordt echter binnen gespeeld en het veld is vervangen door een gooibak, de honken door stoelen. Men mikt met zachte ballen op de gooibak en kan dan: Honk 1,2 of 3 gooien. Gooit men mis geldt dat als een uitbal. Bij “drie uit” komt het andere team aan de beurt. Behalve vaardigheid moet men ook slim zijn..als alle honken bezet zijn is handig om een homerun te gooien!

Kortom een spannend, actief spel, waar men veel plezier aan beleefd.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Senior Sportief Actief en in september houden zij ‘open huis’. Iedereen is dan van harte welkom in de Kom om te komen kijken of zelf ‘n balletje te gooien! Na afloop biedt Senior Sportief Actief een kopje koffie met wat lekkers aan! Het gebruik van een rollator hoeft geen beperking te zijn. Komt u ook?