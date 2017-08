Kofferbakverkoop bij Crash Museum

Aalsmeerderbrug – IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland, Regio Noord Holland houdt zaterdag 26 augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. Deze bijeenkomst voor IPMS leden is van 11.00 tot 16.00 uur ook toegankelijk voor publiek. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer.

De Nederlandse tak van de International Plastic Modellers Society (IPMS) organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Eén van die jaarlijkse bijeenkomsten is de zomerse meeting ‘De Start’ bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, dat geld als start van het modelbouwseizoen. Voor het Fort bij Aalsmeer zetten plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook met niet clubleden wordt informatie uitgewisseld. Verkoop voor het fort is voorbehouden aan IPMS leden, maar het Crash-museum heeft eveneens tweedehands (ook afgebouwde) bouwmodellen in de aanbieding. In het museum worden de mooiste modellen van de IPMS-leden tentoongesteld.

Toegang tot de kofferbakverkoop vóór het fort is gratis voor bezoekers. Toegang tot het Crash Museum bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, kinderen van 6 tot 12 betalen 1,50 euro. Donateurs van het museum, veteranen en kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug.