Knuffel(huis)dieren sparen bij Deen

Aalsmeer – Wie houdt er niet van dieren? Maar liefst 55% van de inwoners van Nederland heeft een huisdier.

Speciaal voor alle huisdiervrienden komt DEEN met een leuke actie. Vanaf 20 januari ontvangen alle klanten bij hun boodschappen gratis dierenstickers. Er zijn er in totaal 160, waarvan sommige extra speciaal zijn. Zo kun je Chinchilla’s vacht aaien, de onderkant van een caviapootje kietelen en glittervissen voelen.



Gratis spaaralbum

De stickers zijn makkelijk bij elkaar te sparen. Bij iedere € 10,- aan boodschappen én bij speciale actieproducten ontvang je een zakje met vier stickers en een spaarzegel. Plak de stickers in het speciale en leerzame verzamelalbum, boordevol leuke weetjes en spelletjes. Zo leer je hoe je je eigen huisdieren moet verzorgen, maar ook hoe het niet moet!

Het album is gratis bij aankoop vanaf € 20,- aan boodschappen vanaf donderdag 17 januari 2019, zolang de voorraad strekt. Wees er snel bij, want op is op!



Koop een knuffeldier

In alle zakjes met dierenstickers zit ook een spaarzegel. Plak de spaarzegels op een spaarkaart. Met slechts 5 zegels is de spaarkaart vol en koop je voor slechts € 5,- een van de 8 soorten pluche knuffeldieren. Is de Perzische kat jouw favoriet? Of kies je liever een mopshond of een Husky? Per verkocht pluche knuffeldier doneert DEEN € 0,50 aan Stichting DierenLot. Dus een knuffel voor jezelf en een beter leven voor een dier. Deze actie loopt tot en met zaterdag 23 februari.



Stichting DierenLot

Nog te veel dieren in Nederland leiden een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Stichting DierenLot komt op voor gezelschapsdieren, zwerfdieren en dieren in de Nederlandse natuur en steunt met name lokale- en regionale dierenasiels, specifieke opvangcentra of dierenambulanceorganisaties. Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het uitvoeren van verbouwingen, aanschaf van materieel of hulpmaterialen.