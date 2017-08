Knuffeldier mee naar Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom mee naar buiten op woensdagmiddag 16 augustus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur! Een dierenonderzoek staat op het programma en aan de slak wordt gevraagd of die op zijn kop kan lopen en aan de pissebed waar hij het liefst zit. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders en/of begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Op zondagmiddag 20 augustus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur, komt de toverdokter in het Bos. De toverdokter houdt spreekuur voor alle knuffeldieren. Neem je knuffeldier mee en de dokter maakt hem beter. Voor kinderen van 2 tot 7 jaar en ouders en/of begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Aanmelden en informatie via 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is gevestigd aan de Bosbaanweg 5 en is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.