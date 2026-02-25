De Kwakel – In het Enge Bos, gelegen achter de kwekerij aan de Drechtdijk 47 in De Kwakel, vindt 7 maart een bijzondere natuuractiviteit plaats voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Stoere jonge natuurliefhebbers kunnen die middag helpen bij het knotten en snoeien van wilgen.

De activiteit wordt begeleid door het IVN en de knotgroep Uithoorn, die zorgt voor zagen, knippers en trapjes. Deelnemers wordt aangeraden zich warm te kleden en beschermende handschoenen te dragen. Ouders en grootouders zijn welkom om mee te helpen, maar dit is niet verplicht. Na afloop wacht in het theehuisje in het bos een drankje en iets lekkers.

Aanmelden of meer informatie opvragen kan via anjadekruijf@outlook.com of lia.rademaker@gmail.com. Deelname is gratis.

Op de foto: Knotten voor kinderen in het Enge Bos. Foto: aangeleverd.