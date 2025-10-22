Knotgroep De Ronde Venen werkt mee aan Natuurwerkdag

De Ronde Venen – Knotgroep De Ronde Venen doet zaterdag 1 november mee aan de landelijke Natuurwerkdag, een initiatief van LandschappenNL. Deze 25e editie mobiliseert vrijwilligers in heel Nederland om samen te werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De werkzaamheden variëren per locatie, maar bestaan vooral uit kleinschalig onderhoud: wilgen knotten, fruitbomen snoeien, poelen schoonmaken, riet verwijderen en takkenrillen maken. Knotgroep De Ronde Venen is niet alleen op deze dag actief, maar werkt gedurende de winter tien zaterdagen op diverse plekken in de regio. Naast wilgen worden ook essen en elzen geknot, en hoogstamfruitbomen gesnoeid.

Vrijwilligerswerk zoals dit is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en het karakteristieke Nederlandse landschap. Denk aan leefruimte voor de boomkikker, de ringslang en broedplekken voor vogels. Dankzij de inzet van lokale groepen blijft het landschap toegankelijk en herkenbaar voor iedereen.

Op 1 november werkt de groep aan het Bellopad bij de Demmeriksekade in Vinkeveen. De werkzaamheden starten om 09.00 uur en duren tot ongeveer 13.00 uur. Meewerken kan ook een deel van de dag. Vrijwilligers nemen zelf brood, een koffiemok, soepkom en lepel mee. Knotgroep De Ronde Venen zorgt voor gereedschap, koffie en soep. Goede buitenkleding en stevige schoenen of laarzen zijn aanbevolen.

Aanmelden kan bij Henk Dalebout via 06 – 2128 4273 of HenkDalebout@hotmail.com. Meer informatie is te vinden op www.natuurwerkdag.nl en www.knotgroepderondevenen.nl.

Op de foto: Knotgroep De Ronde Venen werkt mee aan de Natuurwerkdag. Foto: aangeleverd.