Knap gelijkspel CSW tegen koploper

Wilnis/Leiden – De overvloedige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag, gecombineerd met een defecte drainagepomp, zorgde ervoor dat het nog even spannend was of het duel tegen koploper LFC überhaupt kon doorgaan. Dankzij adequaat optreden van de technische dienst van CSW kon er om 14.30 uur alsnog worden afgetrapt. En dat was maar goed ook, want wat men toen nog niet wist, was dat er een vermakelijke voetbalmiddag in het verschiet lag. LFC – voluit Leidsche Football Club – werd in de wandelgangen al na twee competitierondes tot kampioenskandidaat gebombardeerd. Wilde CSW de winst uit de openingswedstrijd een passend vervolg geven, dan moest er uiterst gefocust worden gespeeld.

Kenmerkende rush

Dat lukte kort na het eerste fluitsignaal helaas even niet. Al in de vierde minuut kreeg Edin Bibuljica te veel ruimte. Zijn afstandsschot, met een nare stuit, glipte via de handen van de CSW-doelman in het doel: 0-1. Lang hoefden de supporters van de thuisploeg echter niet te treuren. Direct vanaf de aftrap ontving Mitchell de Zwart de bal. Zijn kenmerkende rush langs de zijlijn eindigde in een strakke pass op de jonge Leroy Scholman, die van binnen de zestien onhoudbaar binnenschoot: 1-1.

De rest van de eerste helft ging gelijk op. Dat LFC als titelfavoriet werd gezien, was niet onterecht: nagenoeg alle spelers waren balvaardig en comfortabel in balbezit. Toch wist CSW goed mee te komen in het hoge tempo en kreeg het zelfs de beste kansen. Twee in totaal, waarvan de mogelijkheid voor aanvoerder Oliemans – op slechts drie meter van het doel – er toch wel in had gemogen.

Wissels

Na rust bleef het spelbeeld eerst gelijk. De vele buien, vaak vergezeld van stormachtige wind, maakten het voetballen steeds lastiger. Het spel werd daardoor directer. In de 60e minuut leidde een misverstand tussen twee CSW-spelers tot een vrije trap. Na een laag ingebrachte bal ontstond een scrimmage die door Ahmed Vandi het best werd beoordeeld. Zijn niet al te harde schot betekende de hernieuwde voorsprong voor LFC: 1-2.

Trainer Vlug, die niet van verliezen houdt, greep in en wisselde aanvallend. De Sa en Emma’s kwamen binnen de lijnen. Wat volgde waren vier minuten waarin het publiek naar adem hapte. Eerst verlengde Emmanuel Emma’s een voorzet van Tijn Mager met het hoofd. Gedragen door de wind belandde de bal over de kansloze Leidsche doelman in het net: 2-2. Nauwelijks bekomen van het juichen, konden de supporters opnieuw de handen in de lucht steken. Weer waren het Mager en Emma’s die de combinatie vormden. Ditmaal eindigde het speeltuig via een stijlvolle zweefvolley in het doel: 3-2.

Even geloofde CSW in een stunt, gebaseerd op de sterkte van de tegenstander. Helaas bleek LFC daar net iets te goed voor. De 3-3 viel via een door Bibuljica benutte strafschop, na een ongelukkige handsbal. Spijtig, maar een gelijkspel deed recht aan de verhoudingen op het veld.

Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Nieuwkoop.

Op de foto: CSW behaalde een knap gelijkspel tegen LFC. Foto: aangeleverd.