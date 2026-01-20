‘Klunen’ bij de brug in Vinkeveen

Vinkeveen – Momenteel zijn er werkzaamheden bij de brug in Vinkeveen nabij bar-eetcafé ’t Kruytvat, dat overigens goed bereikbaar blijft. Via de loopbrug kunnen wandelaars ook een kijkje aan de achterkant nemen en letter en zo figuurlijk een kijkje in de keuken nemen. Verder is het een stevige goede tijdelijke brug omdat er nu eenmaal werkzaamheden moeten plaatsvinden. Het is wel ouderwets ‘klunen’, met de fiets welteverstaan. Ouderen kunnen beter voor de brug afstappen zoals ook duidelijk staat aangegeven.

In Vinkeveen zijn momenteel grootschalige werkzaamheden aan de Heulbrug en de aansluitende Herenweg-Zuid/Zuid (tot ca. april/juli 2026), waarbij de brug wordt vernieuwd, inclusief een nieuw brugdek en automatische slagbomen, en de weg wordt heringericht; de Heulbrug is afgesloten, met een pontonbrug voor fietsers/voetgangers, en ook de Demmerikse brug (N201) staat op de planning voor vervanging door een vaste brug.

Foto: Wilco de Vries.