Geluksroute: De kracht van numerologie

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Marleen Bogaers is één van de geluksbrengers die gedurende het Geluksweekend zaterdag 20 en zondag 21 juni in de KunstKas de geluksplukkers weet te verrassen door iets te vertellen over numerologie en wat dat in het leven van de mens kan betekenen. Numerologie is de kennis van getallen en werd al eeuwen geleden door wijsgeren toegepast. Zo paste Pythagoras de energie van de getallen toe in wiskunde, de Maya’s en de Egyptenaren ontwikkelden een eigen getallensysteem. Het mooie van numerologie is, dat wanneer je kennis maakt met dit fenomeen, je steeds meer geïnteresseerd raakt omdat het zo veel te vertellen heeft. Natuurlijk is het geen wondermiddel, maar het kan wel een opening zijn naar iets waar naar je op zoek bent. Of een hulpmiddel dat zelfs een bevestiging kan zijn waarom je iets doet hetgeen weer kan leiden naar meer zekerheid.

Eigenlijk moet iedere geluksplukker zich een geluksmoment gunnen door met Marleen te gaan praten, want zij weet op haar wijze jouw leven te verrijken met nieuwe inzichten. Tijdens één van de inspiratiemiddagen heeft Marleen aan het Geluksteam over de waarde van numerologie verteld. Op zich was dat voor het hele team heel interessant want wanneer je het woord Geluksroute – de letters vertaal je in getallen – bij elkaar optelt dan kom je uit op het getal 55. Nu staat de energie van het getal 5 voor vrijheid, verandering, avontuur en ongebondenheid. Tel je nu de twee 5-en bij elkaar op dan krijg je 10 en vervolgens is 1 + 0 = 1. De energie van het getal 1 staat weer voor leidinggeven doelgerichtheid, nieuwe start en zelfvertrouwen. Natuurlijk is dit maar een eenvoudig voorbeeld, maar het geeft wel de kracht van de Geluksroute aan.

Een kaart trekken

Voor het weekend zelf heeft Marleen een leuk ‘cadeautje’ want zo kun je haar aanwezigheid wel beschouwen. Wie bij haar aanschuift mag eerst een aantal kaarten schudden en vervolgens een kaart trekken. Uiteraard staat op deze getrokken kaart een getal waar Marleen iets over gaat vertellen. En werkelijk het is een eye-opener – mits je daar een beetje gevoelig voor bent. Want er zijn ook mensen die absoluut niet in deze ‘onzin’ geloven, maar ga nu eens dat avontuur aan! Ga met Marleen op reis en kom tot de ontdekking dat er nog zoveel leuks te ontdekken valt waardoor je een andere kijk op de wereld krijgt. En ook voor jou persoonlijk kan het zoveel goeds brengen. “Geluk kun je niet afdwingen”, weet ook Marleen maar wanneer het je wordt aangeboden waarom zou je het dan niet aanvaarden? Wie toch nieuwsgierig geworden is en alvast wat meer van numerologie wil weten: www.jouwmissie.nl. Kijk voor meer informatie, adressen en tijden op: www.geluksroute.nu. Voor contact kan een mail gestuurd worden naar: Geluksrouteaalsmeer@gmail.com.

Foto: Marleen Bogaers (aangeleverd, eigen foto).