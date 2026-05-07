Kunst van Oekraïense bodem in Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis is momenteel indrukwekkende kunst van Oekraïense bodem te zien onder de titel ‘State of Temporality – Leven in Tijdelijkheid’. De werken van ook Nederlandse kunstenaars gaat over wat oorlog met mensen doet. Centraal in de tentoonstelling staat het persoonlijke verhaal van curator Mariana Dzhulai. Haar familie moest vluchten voor de oorlog in Oekraïne. Via kunstwerken in verschillende vormen wordt haar verhaal verbonden met dat van miljoenen mensen die hun thuis moesten verlaten om veiligheid te zoeken.

De tentoonstelling gaat over thema’s als trauma’s, medeleven, verlies en aanpassen aan een nieuw leven. De expositie laat zien dat het niet alleen draait om slachtofferhulp, maar ook over veerkracht, kennis en doorzettingsvermogen. De tentoonstelling laat zien hoe kwetsbaar mensen zijn, maar hoe sterk ze kunnen blijven en mogelijkheden zien om te groeien na ingrijpende ervaringen, zonder het verlies te vergeten.

Aan de tentoonstelling nemen negen kunstenaars deel en er zijn zowel objecten en beelden, als foto’s, tekeningen en aquarellen te zien. Een aanrader en te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 tot en met 7 juni iedere vrijdag, zaterdag en zondag te zien tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl