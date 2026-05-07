Inschrijving voor 7e Verhoef Boten Toertocht open

Aalsmeer – Op zondag 20 september verzamelen de eigenaren van Verhoef boten vanaf 13.00 uur op Aalsmeerderdijk 239 om met elkaar weer de Toertocht te gaan varen. De start is vanaf 14.00 uur en voert door het kanaal, over de Blauwe Beugel naar het Zwet, vervolgens over de kleine en grote Poel naar het Starteiland. Hier is volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje in ieders boot te kijken en ideeën op te doen voor het eigen Verhoef vaartuig. Het evenement duurt tot 17.30 uur.

De organisatie hoopt op mooi en droog weer. De afgelopen jaren was dit ook meestal het geval, maar mocht er regen komen en het echt niet mogelijk is om te varen wordt uiteraard het inschrijfgeld teruggegeven. In de week voorafgaand aan de Toertocht geeft de organisatie via FB pagina, Instagram en via de Whatsapp groep door als de Toertocht niet doorgaat. Maar daar wordt natuurlijk helemaal niet vanuit gegaan, er wordt gewoon gerekend op weer een gezellig dagje met elkaar varen over de Ringvaart en de Westeinderplassen.

Wie niet mee vaart maar graag wil kijken, kan zwaaien langs de route vanaf de dijk of vanuit de boot. De inschrijving voor deze alweer zevende Verhoef Boten Toertocht is geopend en kan via: www.vbaalsmeer.nl/inschrijving.php. Telefonisch aanmelden kan door te bellen naar Sandra Joore: 06-21932622.

Foto: Verzamelen voor de Verhoef Boten Toertocht (foto aangeleverd).