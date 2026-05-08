Bloemen en taart voor 100-jarige Coby Bruinsma-Kniep

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Tijdens het geanimeerde gesprek op de koffie (en taart) bij mevrouw Bruinsma-Kniep werd maar weer bevestigd hoeveel geluk sommige mensen hebben bij het ouder worden. Deze 100-jarige fietst namelijk nog! Weliswaar als passagier in een duo-fiets (Stichting SAM), maar toch! “Ze is altijd heel geïnteresseerd. Laatst vroeg ze: kunnen we naar Hornmeer fietsen, ik wil die nieuwe huizen wel eens zien”, aldus de dochter van mevrouw Bruinsma.

Het is niet zo dat haar twee kinderen het woord moeten doen voor hun moeder want dat kan deze krasse dame nog prima zelf. Dat merkte ook locoburgemeester Bart Kabout, die namens de gemeente op woensdag 6 mei de eeuwelinge kwam feliciteren met een mooi boeket bloemen. Van tevoren werd gevraagd of mevrouw Bruinsma prijs stelde op het bezoek en daar had zij ja opgezegd met de toevoeging: “De pers komt toch ook mee?”

Coby (Jacoba Alida Bruinsma-Kniep) werd op 24 april 1926 geboren in Aalsmeer. Zij vierde op die dag haar verjaardag in ’t Kloosterhof, waar ze naar tevredenheid woont. Het gemeentelijk bezoek moest even op zich laten wachten; op de 24e werden de lintjes uitgereikt. Een lintje zou de 100-jarig misschien ook wel toekomen: het is een hele prestatie om op je 100e zo bij de tijd te zijn, zo geïnteresseerd en nog zo goed. Toch is daar geen recept voor. Hoewel… desgevraagd zegt ze: “Ik leef gezond, alles met mate, maar een wijntje drink ik wel hoor.”

Fries vindt Aalsmeers meisje

Mevrouw Bruinsma kwam tijdens een dansavond in de Oude Veiling in contact met haar latere echtgenoot, Wietze Bruinsma. Een Fries. Hij is in de bloemen gaan werken. “Het was door een politieagent dat wij elkaar leerden kennen”, begint het ‘spannende’ verhaal. “Wietze had een huisgenoot die bij de politie was en die wilde naar de dansavond. Kom mee, zei hij.” “Een Fries die de bloemen in wilde vindt een Aalsmeers meisje”, aldus de dochter van Coby. Het tweetal trouwde in 1949 en had later een kwekerij in planten als violen. Deze stond op de Oosteinderweg waar nu het aquaduct boven de N201 is. Het kwekersbedrijf verhuisde naar De Kwakel en het huidige ‘Bruinsma Natuurlijk’ is nog altijd een succesvol familiebedrijf, met inmiddels een kleindochter aan het roer. Het echtpaar Bruinsma kreeg twee kinderen, er zijn zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Creatieve creaties

Een grote hobby van het echtpaar Bruinsma was varen en dat deden ze dan ook veel en graag tot op hoge leeftijd. “Uiteindelijk moet je ook nuchter zijn en zeggen: dat kan niet meer. Tot in de 80 hebben we gevaren maar op een gegeven moment moet je gewoon stoppen. Ook autorijden; toen ik bijna 90 was heb ik dat opgegeven”, aldus de Kloosterhof-bewoonster. Een schot in de roos, vindt ze. “Allerlei leuke activiteiten worden hier georganiseerd. Ik maak van alles, kijk maar hier aan de muur!” Diverse creatieve creaties zijn in haar kamer te zien. Ook leest ze nog. “Grote letterboeken, elke week een boek.” Het digitale tijdperk is niet aan haar voorbijgegaan: Wordfeud op de iPad, foto’s bekijken en mails lezen. Wie doet het haar na?!

Foto: Mevrouw Coby Bruinsma-Kniep met loco-burgemeester Bart Kabout (foto aangeleverd).