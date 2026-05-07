Junior Pramenrace op 6 juni gaat door!

Aalsmeer – De Junior Pramenrace staat weer op het Pramenrace programma en gaat zeker door. Bij de gemeente is vergunning aangevraagd om de Juniorrace te mogen gaan varen op zaterdag 6 juni en hier is groen licht voor gegeven.

De Juniorrace start en finisht op het Stokkeland (park achter het Raadhuis en het Gezondheidscentrum) in het Centrum. De vaartocht met allerlei opdrachten wordt vooraf gegaan door een sportochtend met allerlei sportieve en leuke spellen.

Inschrijven

De inschrijving is nog open. Aanmelden kan via de website www.pramenrace.nl. Er zijn wel wat vereisten: Deelnemers vanaf zwemdiploma A tot 18 jaar; De captain en penta-bestuurder zijn minimaal 21 jaar; Eén begeleider van 21+ per drie kinderen (Penta-bestuurder niet meegerekend); Het is een kinderevenement, dus alcohol aan boord!



Foto: De Junior Pramenrace is terug na vier jaar. Laatste was in 2022 (foto archief).