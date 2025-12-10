Kluisjescontrole bij VLC in Mijdrecht en Vinkeveen  

De Ronde Venen – Een school moet een veilige plek zijn en leerlingen en docenten een prettige leer- en werkomgeving bieden. Om de veiligheid te waarborgen zijn kluisjes van leerlingen gecontroleerd bij het VLC in Mijdrecht en Vinkeveen. De controle was met name gericht op de aanwezigheid van vuurwerk, maar er is ook gekeken naar wapens of drugs. Tijdens de controle is niets aangetroffen.

De kluisjes zijn gecontroleerd door de schoolconciërges in aanwezigheid van politie en handhavers. Zij waren erbij om vragen te beantwoorden of om verdere actie te ondernemen als iets strafbaars zou zijn aangetroffen. De controle van kluisjes vindt met enige regelmaat plaats en is met name bedoeld om te controleren of de regels worden nageleefd. Op grond van het reglement en het schoolveiligheidsplan hebben de scholen het recht om op gezette tijden de kluisjes te controleren. Het is niet toegestaan vuurwerk in de kluisjes op te slaan, of het nu voor eigen gebruik is of om te verhandelen.

Blij met resultaat controle

Burgemeester Rosan Kocken: “Samen met het Veenlanden College willen we bezit van en handel in vuurwerk op de middelbare school tegengaan. De kluisjescontrole is een goed middel om te controleren of dit ook lukt. Ik ben dan ook blij dat er niets is aangetroffen.’’ Rector Henk Ligthart van het Veenlanden College sluit zich daarbij aan: “Uit de controle blijkt dat de leerlingen zich tot op heden goed aan de afspraken houden.’’

Campagne ‘Check eerst, knal later’

Met de campagne ‘Check eerst, knal later’ vestigt de gemeente de hele maand december de aandacht op de regels voor het veilig afsteken van vuurwerk. Deze jaarwisseling is waarschijnlijk de laatste waarop vuurwerk mag worden afgestoken. Eerder dit jaar stemde de Eerste Kamer in met een algeheel verbod op vuurwerk. Naar verwachting gaat dit verbod in voor de jaarwisseling van 2026/2027. Met de campagne brengt de gemeente, onder meer via flyers en posters op scholen, social media en de gemeentelijke website, de regels omtrent het veilig afsteken van vuurwerk onder de aandacht. Overtredingen worden bestraft, wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete.

Meer info is te vinden op www.derondevenen.nl/vuurwerk.

Op de foto: Onder toeziend oog van politie en boa’s zijn de kluisjes in het VLC door de schoolconciërges gecontroleerd op zaken die daarin niet thuishoren. Foto: aangeleverd.