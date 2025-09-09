Klimaatburgemeester in gemeente Uithoorn zoekt versterking

Uithoorn – Wie is een lokale klimaatverbeteraar in Uithoorn? In november is het weer zover: de vijfde editie van de Klimaatweek vindt plaats van 10 t/m 16 november 2025. Al vijf jaar lang laten huishoudens, overheden en bedrijven door heel Nederland zien hoe groot de kracht van lokaal klimaatbewustzijn is.

In Uithoorn zet klimaatburgemeester Sander Bauer zich al met volle energie in om inwoners te inspireren voor een groener en duurzamer leven. Maar duurzaamheid kent vele gezichten. Daarom zoekt Klimaatstichting HIER dit jaar meerdere klimaatburgemeesters in elke gemeente. Iedereen in Uithoorn kan klimaatburgemeester worden, of je nu al jaren actief bent of net begint met duurzame stappen. Van een zwerfafvalactie of een groene geveltuin tot een workshop energie besparen of het starten van een deelinitiatief in de wijk.

Geen formele taken

Klimaatburgemeester zijn is geen officiële functie, maar een eretitel binnen een campagne. Het biedt actieve inwoners een mooi podium om hun inzet zichtbaar te maken. De rol van klimaatburgemeester is bedoeld om inwoners te inspireren en heeft geen formele taken binnen het gemeentebestuur van gemeente Uithoorn.

Veel Nederlanders zijn al goed bezig voor het klimaat. Overheden, bedrijven en huishoudens helpen al mee. We leven, wonen en werken steeds duurzamer. Door op lokaal niveau samen te werken, bereiken we meer. Daarom zoekt Klimaatstichting HIER door het hele land nieuwe klimaatburgemeesters: mensen die zich inzetten voor een beter klimaat. Ze zijn een voorbeeld in hun gemeente en inspireren anderen om bewuster te leven, minder CO₂ uit te stoten en meer te energie besparen.

Een nieuwe naam, dezelfde missie

De Nationale Klimaatweek heet vanaf dit jaar kortweg: de Klimaatweek. Caroline Bloemers, projectleider van de Klimaatweek: “Deze nieuwe naam markeert een frisse koers met meer aandacht voor de kracht van lokale samenwerking. Want juist in buurten, dorpen en steden ontstaan de mooiste voorbeelden van klimaatbewust handelen. De naam is veranderd, maar het doel blijft hetzelfde. Heel Nederland in beweging brengen voor een beter klimaat.” Bloemers vult aan: “Vorig jaar waren er 285 klimaatburgemeesters, 185 Klimaatsupporters en 133 gemeenten actief. Samen organiseerden zij meer dan 500 activiteiten. We willen dit jaar meer klimaatburgemeesters verwelkomen.”

Aanmelden of meer weten?

Ga naar www.klimaatweek.nl/klimaatburgemeester, meld je aan en word dé aanjager van duurzaamheid in jouw buurt tijdens de Klimaatweek 2025. Je ontvangt ondersteuning vanuit Klimaatstichting HIER en maakt deel uit van een groeiende landelijke community van klimaatbewuste huishoudens, overheden en bedrijven.

Meerdere klimaatburgemeesters zijn welkom in Uithoorn. Foto: aangeleverd.