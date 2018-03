Kleuters Jozefschool bij boer Blommerstijn

Aalsmeer – De kleuters van de Jozefschool hebben dinsdag 13 maart de lente beleefd op de boerderij van boer Blommerstijn in De Kwakel. De kinderen komen daar om het jaar wanneer zij werken aan het thema ‘De boerderij’. Met veel ouderhulp zijn de kinderen naar de boerderij gereden. De dag begon droog voor de eerste groep en daarna ging het regenen. Ondanks de regen hebben de kleuters een leuke dag gehad.

De school heeft een natuuroudergroep, die op deze dag wat opdrachten had bedacht die pasten op de boerderij. De kinderen hebben boerderijprodukten geproefd, beestjes gezocht, kalfjes geknuffeld, de koeien gevoerd en wormen gezocht. Als toetje konden ze nog even spelen op de stormbaan die bij de boerderij is gemaakt voor Poldersport. Al met al was het een natte, maar heel gezellige en leerzame dag bij de boer!