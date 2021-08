Uithoorn – Vrijdagochtend rond 11.30 uur werd een kleine woningbrand gemeld bij Ons Tweede Thuis op Aan het Spoor. Er was iets gaan smeulen op een keramische kookplaat. Brandweer Uithoorn was snel ter plaatse om het vuurtje te doven en de woning te ventileren. Met behulp van de hoogwerker van brandweer Mijdrecht is een inspectie van de ventilatiekanalen op het dak uitgevoerd waarna alle ploegen retour kazerne konden. (foto Jan Uithol)