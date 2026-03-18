Kleine verschillen in de kop van de DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijmen van Veen speelde thuis tegen De Kromme Mijdrecht 2 en weet constant te presteren. Met 48 wedstrijdpunten continueren zij hun eerste plaats in de competitie. Dennis Kraak wist een sublieme serie van de week op tafel te leggen. Bert Fokker, Kees Griffioen en Walter van Kouwen bleven niet achter en wonnen ook hun partij.

Cens 2 deed goede zaken en pakte punten tegen s.v. Veenland/Liquid Rubber. Robert Daalhuizen, Yoeri Veeken en Wesley Buijing pakten de overwinningen. Joep Pothuizen wist zich in de wedstrijd terug te knokken en behaalde zijn overwinning.

De Merel3/Thijmen van Veen had het lastig tegen De Springbok 1. Koos de Koning en Nico de Boer wonnen beiden hun partij. Wim Berkelaar moest de punten delen met Ari Bocxe na een spannende remise. Dorus van de Meer revancheerde zich en wist zijn partij te winnen.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen speelt zich de afgelopen periode rustig naar de top 5 in de competitie; dit ondervonden K.O.T. 87-1. Nico Koster en Martien Heijman pakten de overwinning. Jos van Wijk moest de punten delen met Eric Verlaan. Edwin van de Schaft wist zijn partij te winnen.

De Merel 2/Thijmen van Veen hadden een fijne avond bij DenB Diensten / De Springbok. Peer (Wilco) van de Meer is bijna niet te stoppen. Hij won zijn negende partij op rij en heeft niet voor niets de titel nummer 1 Dreamteamspeler. Ook zijn teamgenoten Roos Aarsman en Gerard Roling wisten hun partijen te winnen. Maar Donny Beets speelde de kortste partij van de week in 17 beurten. Hij speelde zijn 47 caramboles bij elkaar.

Spannend was het bij de De Kromme Mijdrecht 3 tegen De Springbok2/Feka. Ray Kramer en Cees de Jong wonnen hun partij. Co Zoutman en Egon van der Heijden zetten er een winnende partij tegen over. Hetgeen onvoldoende was voor de eindoverwinning, want die ging mee naar De Hoef.

Grote verschillen in de partij tussen Cens/Gotenmulder en De Kromme Mijdrecht 1. Arjan Gortenmulder, Eric van de Bosch wonnen hun partij. Desmond Driehuis verkeerd in zeer goede vorm. Desmond speelde zich afgelopen week als winnaar van de Open Ronde Venen Libre Biljart Kampioen en wist ook zijn partij in de DRV competitie over de streep te trekken. Bernard Schuurman won zijn partij.

