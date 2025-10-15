Kleindiervereniging houdt jaarlijkse tentoonstelling

Mijdrecht – Kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ opent vrijdag 17 oktober van 15.00 tot 21.00 uur en zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur opnieuw de deuren voor haar jaarlijkse tentoonstelling. De locatie is traditiegetrouw het erf van familie De Graaff aan de Oosterlandweg 3a, waar bezoekers gratis kunnen kennismaken met een bonte verzameling konijnen en hoenders. De toegang is gratis.

De tentoonstelling biedt een gevarieerd aanbod van konijnen in diverse rassen en kleuren, ingezonden door leden uit de wijde regio. Dankzij versoepelingen in de regelgeving rondom de vogelgriep kunnen dit jaar meer dieren worden geshowd. Toch moest de vereniging een keuze maken tussen hoenders en watervogels. Die viel dit keer op de hoenders, die tijdens de tentoonstelling worden gekeurd en tentoongesteld. Voor de watervogels organiseert de vereniging een aparte keuringsdag op een andere locatie in november. De exacte datum en plaats worden binnenkort bekendgemaakt.

Erkende keurmeesters

Op vrijdag vindt de officiële keuring plaats door drie nationaal erkende keurmeesters. Zij beoordelen de dieren op raskenmerken, gezondheid en presentatie. In de loop van de middag worden de winnaars bekendgemaakt. Bezoekers met interesse in een specifiek ras of die overwegen een konijn aan te schaffen, kunnen terecht bij leden van de vereniging voor deskundig advies. Daarnaast is er ook dit jaar weer de populaire enveloppenstand met leuke prijsjes, een vaste publiekstrekker. Of je nu een liefhebber bent, een nieuwsgierige voorbijganger of op zoek naar een nieuw huisdier: de tentoonstelling van ‘Onze Langoren’ is een laagdrempelige en gezellige gelegenheid om kennis te maken met de wereld van kleindieren.

Op de foto: De locatie is traditiegetrouw het erf van familie De Graaff aan de Oosterlandweg 3a in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.