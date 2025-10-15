Vinkeveen – Tijdens de actieweek ‘Heel De Ronde Venen Repareert’ was er afgelopen maandagochtend 6 oktober een extra Repair Café in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Deze was speciaal bedoeld voor kledingreparatie. Tegen 10.00 uur druppelden de eerste klanten binnen en ook wethouder Maarten van der Greft kwam een kijkje nemen, maar liet het repareren wijselijk over aan anderen. Zij hebben zich deze ochtend beziggehouden met het korter maken van meerdere broeken, het dichten van gaatjes in broeken, het vastmaken van zomen in gordijnen, naadjes vastmaken in een schort, er zijn truien gerepareerd en is een wintermantel een stuk korter gemaakt. Dit alles tot grote tevredenheid van de bezoekers.

Maandagochtend 20 oktober is er vanaf 09.30 uur weer een Repair Café Vinkeveen in De Boei.

Op de foto: Kledingreparatie bij Repair Café Vinkeveen. Foto: aangeleverd.