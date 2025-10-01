Kledingbeurs Dorpskerk Abcoude

Abcoude – In de Dorpskerk, Kerkplein 45, wordt vrijdag 31 oktober van 17.30 tot 20.00 en zaterdag 1 november van 10.00 tot 14.00 uur een tweedehands kledingbeurs gehouden. De opbrengst is bestemd voor nieuwe stoelen in de Dorpskerk Abcoude. Belangstellenden kunnen kleding (ook baby- en kinderkleding), sportkleding, schoenen, laarzen, dekens, gordijnen, dekbedovertrekken, sieraden, tassen en accessoires inleveren op vrijdag 11 oktober van 13.00 tot 15.00 uur, zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag 29 oktober van 10.00 tot 14.00 uur bij de Dorpskerk.
Voor meer informatie: Marjo Dierx, 06 – 2640 2413 en Rika Donkervoort, 06 – 1535 3399.
Op de foto: Kleding inleveren voor de kledingbeurs. Foto: aangeleverd.