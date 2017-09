King of Pop herleeft bij This Is Jackson

Amstelland – Op zaterdag 4 november neemt ‘This Is Jackson’ je mee langs de grootste hits van Michael Jackson. Ze treden in de verlichte voetstappen van ‘Billie Jean’, staan face to face tijdens ‘Beat It’ en moonwalken als zombies uit het graf tijdens ‘Thriller’.

De hedendaagse invloed van de King of Pop is onmiskenbaar. Het begon voor Michael allemaal al in 1964, toen hij als lid van de Jackson 5 samen met zijn vier broers z’n professionele debuut maakte. In 1971 begon vervolgens zijn solo carrière, al duurde het tot album ‘Thriller’ (1982) voordat zijn werk echt tot de mainstream doordrong.

Memorabele video clips voor ‘Beat It’, ‘Billie Jean’ en ‘Thriller’ zorgden voor grote veranderingen in de muziekindustrie: de muziekvideo’s werden meer en meer gezien als kunstvorm. Om nog maar niet te spreken over de verschillende danstechnieken – de robot, de moonwalk – die Jackson naar het grote publiek bracht. ‘Thriller’ is bovendien het best verkochte album aller tijden, met al meer 65 miljoen verkochte exemplaren!

De enthousiaste groep dansers en muzikanten van ‘This Is Jackson’ houden de eer van Michael’s muziek en nalatenschap hoog met hun energieke show. De moves, de dans en de stem die je uit duizenden herkent – het ultieme eerbetoon aan de King of Pop op zaterdag 4 november in P60 Amstelveen. Zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur.