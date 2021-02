Kindertekeningen in corona-tijd in boekje

Aalsmeer – Helaas kan de Werkschuit volgende week nog niet open. De cursussen voor volwassenen en kinderen zijn uitgesteld tot maart. Juf Annefie van het tekenatelier voor kinderen had zich er zo op verheugd om weer nieuwe, kleurrijke tekeningen met haar leerlingen te maken.

Omdat dit zo’n bijzondere tijd is, heeft juf Annefie bedacht een boekje te gaan maken met kindertekeningen over deze periode. Femke (8 jaar) maakte al mooie tekeningen over de corona-tijd met hierop de avondklok, een zelfportret met mondkapje en een meisje met een coronakapsel.

Juf Annefie vraagt nu aan haar leerlingen of zij thuis ook een tekening willen maken over een van deze onderwerpen, maar ander thema’s zijn ook welkom: Denk aan thuiswerken, grootouders missen, het vaccin en onder andere als een vogel willen vliegen naar een veilig land.

Juf Annefie hoopt op mooie tekeningen van haar leerlingen. Jonge talenten in Aalsmeer samengebracht in een boekje tijdens een bijzondere tijd. Aan de kinderen wordt gevraagd de tekening mee te nemen als in maart de Werkschuit weer open mag. Een foto sturen mag ook: annefie87@hotmail.com