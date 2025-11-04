Kinderraad in gesprek met de gemeenteraad

Aalsmeer – Op donderdag 30 oktober presenteerde de kinderraad van Aalsmeer hun ideeën aan de gemeenteraad. Onderwerpen zoals klimaatlessen door energiecoaches en een campagne tegen zwerfafval kwamen aan bod. Daarnaast stemde de gemeenteraad in met twee plannen: zes nieuwe zwaaitegels en het organiseren van een inclusieve Buitenspeeldag.

De kinderraad bestaat uit elf jongens en meiden van bijna alle basisscholen in de gemeente. Twee keer per jaar gaan zij in gesprek met de gemeenteraad om hun plannen te presenteren. Afgelopen donderdag waren drie leden aanwezig, waaronder kinderburgemeester Marije.

Verschillende ideeën

De leden van de kinderraad presenteerden verschillende ideeën: Klimaatlessen: Energiecoaches geven les aan groep 8 om bewustwording over duurzaamheid te vergroten. Campagne tegen zwerfafval: Bijvoorbeeld door vuilniszakken beschikbaar te stellen voor scholen en buurthuizen. Meer activiteiten voor kinderen: Samen met Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice wil de kinderraad culturele en buitensportactiviteiten organiseren, vooral tijdens schoolvakanties.

Budget voor twee plannen

Voor twee initiatieven vroeg de kinderraad een budget aan: Voor zes nieuwe zwaaitegels. Deze tegels stimuleren begroeten en helpen eenzaamheid te verminderen. En voor het organiseren van een inclusieve Buitenspeeldag: Een jaarlijks activiteit voor kinderen met en zonder beperking. De gemeenteraad stemde unaniem in met beide voorstellen. De vergadering werd live uitgezonden en is terug te kijken via de website www.aalsmeer.nl.

Foto: Leden van de kinderraad, kinderburgemeester Marije met achter hen een deel van de gemeenteraad van Aalsmeer (foto Gemeente).