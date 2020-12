Kinderen op avontuur met het Jachtseizoen

Aalsmeer – Vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 14 december moest Team Sportservice Aalsmeer de sportinstuiven in de Kerstvakantie annuleren. Het team stak de koppen bij elkaar en organiseerde, volgens de coronamaatregelen, een nieuwe activiteiten voor kinderen: Jachtseizoen.

Tijdens Jachtseizoen op dinsdag 22 december gingen 175 kinderen met een kerstmuts van Team Sportservice op pad in hun eigen buurt. Op twee uitgiftepunten in Aalsmeer ontvingen ze tasjes met daarin 16 uitdagingen, zoals zoveel mogelijk kerstbomen tellen, een hinkelbaan tekenen en springend oversteken bij een zebrapad.

Potje knikkeren

De teams, die zo snel mogelijk de opdrachten voltooiden, kregen een leuke prijs. Naast de kerstmuts ontvingen alle deelnemers aan het einde ook een zakje met knikkers. “Hiermee hopen we de kinderen te stimuleren om lekker buiten te blijven spelen, ook in de wintermaanden”, vertelde buurtsportcoach Rene Romeijn van Team Sportservice.

Veilig blijven bewegen

Doordat Jachtseizoen buiten plaatsvond en alleen voor kinderen van de basisschool was, voldeed de activiteit aan de nieuwe coronamaatregelen. “We hechten veel waarde aan de veiligheid en volgen altijd het RIVM. Toch kijken we ook hoe we de inwoners van Aalsmeer aan het bewegen kunnen krijgen en houden, want een gezonde leefstijl blijkt nog steeds van groot belang te zijn”, aldus Rene.