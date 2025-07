Kinderen maken statement tegen pesten

Vinkeveen/Wilnis – Voor 27 kinderen was de laatste schoolweek extra bijzonder. Zo ook voor Noya, Charlie en Shaya uit Vinkeveen en Ava, Yanaika en Arthur uit Wilnis. Zij mochten figureren in de videoclip ‘Je staat er niet alleen voor’, het nieuwe lied van Yara Tetro. Dit emotionele nummer gaat over het verliezen van een vriend(in) door pesten of groepsdruk, een thema dat voor veel kinderen pijnlijk herkenbaar is. Op woensdag 16 juli kwamen Yara en de figuranten samen op SBO De Bonte Vlinder in Den Haag, dat de locatie beschikbaar stelde voor de opnamen.

Ervaringsdeskundige

Yara is een jonge ervaringsdeskundige van 12 jaar en werkt samen met het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Ze schreef het lied op basis van haar eigen ervaringen en gesprekken met leeftijdsgenoten. Op maandag 22 september, bij de start van de Week tegen Pesten, brengt ze samen met het kenniscentrum de single en videoclip uit. De 27 figuranten in de videoclip bestaan, naast de kinderen uit Vinkeveen en Wilnis, uit leerlingen van SBO De Bonte Vlinder en kinderen en jongeren uit andere delen van Nederland. Samen met Yara vragen zij aandacht voor het tegengaan van pesten. De kinderen werden welkom geheten en toegesproken door Mirelle Valentijn, anti-pestridder en eigenaar van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Aansluitend ging zij met hen in gesprek.

Speciaal

Noya (10): “Het is belangrijk dat er iets gedaan wordt tegen pesten.” Ze ziet soms dat anderen gepest worden, vindt dat naar en hoopt dat het altijd opgelost wordt. Over haar rol in de videoclip zegt ze enthousiast: “Ik heb altijd al eens in een film willen spelen. Het was heel leuk om mee te doen. De scène met de glijbaan vond ik het leukst. Het was heel speciaal om met het camerateam samen te werken.”

Ook Arthur (9) is enthousiast: “Ik wilde de tekst goed kennen, want in sommige scènes mochten we ook meezingen. Ik had goed geoefend en kende het nummer steeds beter. Op de set ging het zingen heel goed!” Figureren in een videoclip is ook best spannend. Yanaika (10) vertelt: “Ik praatte even met Yara. Zij zei: ‘Gewoon jezelf zijn.’ Toen voelde ik me meteen sterker. Dat was fijn.”

Na de opnames stelde Mirelle Valentijn de kinderen de vraag: wat kun je doen als je gepest wordt? En wat maakt volgens hen het verschil? Noya wist het zeker: “Loop sterk weg als ze je pesten en vertel het aan een volwassene. Bijvoorbeeld aan je juf of meester. Blijf er niet mee rondlopen, want dan gaat het misschien alleen maar door.” Daarmee benadrukt ze iets wat kinderen vaak vergeten: het doorbreken van stilzwijgen is de eerste stap naar verandering. Yara voelt zich gesteund door de kinderen die meewerkten aan haar videoclip: “Het is echt enorm cool en leuk dat er zoveel wilden meedoen. Het was ook nog eens heel gezellig.”

De videoclip en single zijn geproduceerd door Yara en haar vader, die haar pure stemgeluid op warme, gevoelige wijze laat stralen. Samen vormen zij een krachtig statement tegen uitsluiting én een hart onder de riem voor iedereen die hiermee te maken krijgt.

Lespakket

De single maakt deel uit van het lespakket ‘Kijk ‘s door een andere bril! En zie: je klas is een team’. Dit lespakket wordt gratis verspreid in samenwerking met Stichting School en Veiligheid, initiatiefnemer van de Week tegen Pesten. In klassen, BSO-groepen, jeugdwerk en sportverenigingen door heel Nederland zal samen gezongen en gesproken worden over de belangrijke boodschappen uit het lied. Daarnaast speelt de single een rol in workshops, voorlichtingsmomenten en andere activiteiten gericht op het versterken van sociale veiligheid. Het lespakket is gratis aan te vragen via: kenniscentrumomgaanmetpesten.nl/week-tegen-pesten-2025-gratis-lespakket-kijk-s-door-een-andere-bril. De videoclip is vanaf 22 september te bekijken via https://www.4genmusic.com/yara-tetro.

Op de foto: Yara te midden van de figuranten. Foto: aangeleverd.