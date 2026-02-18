Keuze voor rotondes op de N201 definitief

De Ronde Venen – De gemeente en de provincie Utrecht hebben definitief ingestemd met de aanleg van twee rotondes op de N201. Het gaat om de aansluiting op het nieuw aan te leggen tracé, dat de bocht bij de afslag Mijdrecht vervangt. Bij het besluit hierover in oktober 2025 stelden gemeente en Provinciale Staten als voorwaarde dat onderzoek moest uitwijzen dat deze oplossing toekomstbestendig is. Nu dat het geval blijkt te zijn, is de keuze voor twee rotondes definitief.

Bewoners en ondernemers hadden zorgen geuit bij de gemeente en tijdens het zogenaamde ‘Praten met de Staten’, waar belanghebbenden kunnen inspreken op plannen van de provincie. De gemeente en Provinciale Staten stelden in het verlengde van die zorgen de voorwaarde dat via degelijke analyses moest worden vastgesteld dat de rotondes ook in de verre toekomst voldoende doorstroming garanderen.

Gemeente De Ronde Venen en de provincie hebben intensief samengewerkt om dat onderzoek zorgvuldig uit te voeren. De uitkomsten hebben aangetoond dat de rotondes voldoende robuust zijn en dus ook voldoen aan toekomstige verkeersintensiteiten. Daarmee is het tracé definitief geworden en kan de aanleg worden voorbereid.

Op de foto: Het gaat om de aansluiting op het nieuw aan te leggen tracé, dat de bocht bij de afslag Mijdrecht vervangt. Foto: aangeleverd.