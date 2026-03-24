Kettingzaag voor Stichting Behoud Seringenpark

Aalsmeer – Vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor het Seringenpark verdienen meer dan alleen een compliment, zo vindt FlorAalsmeer. Een daarom heeft de fractie een kettingzaag aangeboden aan Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer. Het Seringenpark is voor veel inwoners een vertrouwde en geliefde plek. Dat het park er goed bij ligt, komt niet vanzelf. Daar wordt hard voor gewerkt. Door mensen die hun tijd, energie en betrokkenheid inzetten voor het behoud van dit bijzonder stukje Aalsmeer.

FlorAalsmeer vindt dat zulke inzet gezien mag worden. Niet met loze woorden, maar met echte waardering voor echt werk. De aangeboden kettingzaag is dan ook bedoeld als praktische steun voor de vele werkzaamheden die de stichting uitvoert in en aan het park. “Wie iets betekent voor Aalsmeer, verdient het om gezien te worden”, zegt FlorAalsmeer. “De vrijwilligers van Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer doen belangrijk werk voor het park en daarmee voor heel veel inwoners. Daar spreken wij graag onze waardering voor uit.” FlorAalsmeer benadrukt dat betrokken inwoners, vrijwilligers en lokale initiatieven onmisbaar zijn voor de leefbaarheid van Aalsmeer. Juist zij maken het verschil in de directe omgeving.

Foto: Judith Keessen van FlorAalsmeer overhandigt de nieuwe kettingzaag aan Stichting voorzitter Dick Maarsen. Foto: aangeleverd



