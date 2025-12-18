Kerstkranten Meerbode verschijnen eerder!

Aalsmeer – In verband met de kerstdagen, op donderdag 25 en vrijdag 26 december, verschijnen de edities van de Nieuwe Meerbode eerder. De kranten in Uithoorn en De Ronde Venen worden op dinsdag 23 december huis aan huis verspreid en voor de editie Aalsmeer gaan de lopers op woensdag 24 december aan de wandel.

Advertenties en verhalen voor deze kerstkranten kunnen tot een dag voor de opmaak ingeleverd worden. Voor de edities Uithoorn en De Ronde Venen kan materiaal ingestuurd worden tot maandag 22 december 10.00 uur en voor de editie Aalsmeer is de uiterste inlevertijd dinsdag 23 december 12.00 uur. Hou hier rekening mee en stuur tijdig advertenties en verhalen in.

Oud en nieuw

Voor de laatste kranten van 2025, tussen oud en nieuw, verandert er qua datums van aanleveren nauwelijks iets. Materiaal voor de edities Uithoorn en De Ronde Venen kan als ‘gewoon’ tot dinsdag 30 december 10.00 uur ingestuurd worden. Verspreiding is vervolgens ook op de vaste datum, woensdag (31 december).

Voor de editie Aalsmeer mogen advertenties en verhalen zelfs later aangeleverd worden: tot woensdag 31 december 12.00 uur. Hou er wel rekening mee dat de krant pas in het nieuwe jaar, op vrijdag 2 januari, uitkomt en gelezen kan worden. Voor de editie Aalsmeer dus een vroege laatste krant van 2025 en een vroege eerste krant in 2026.

Foto: Redactie Aalsmeer