Kerstfeest met Braq in Vinkeveen

Regio – Op vrijdag 20 december vindt in de grote katholieke kerk in Vinkeveen het ‘Kerstfeest met Braq’ plaats. Tijdens deze avond wordt de meerstemmige zang van Braq ingebed in een speciaal voor deze avond geschreven modern kerstverhaal. Voor dit kerstevenement werkt de zanggroep uit de Ronde Venen samen met een professionele regisseur, een verteller en lokale kunstenaars uit verschillende disciplines.

Zanggroep Braq heeft in de dertien jaar van haar bestaan veel concerten gegeven, en zelf georganiseerd. Ton van Asselen, Emiel Janmaat, Mon van Kouwen, Babette Labordus en Annet van Zwieten waren onder meer te horen op de lichtjesavond in Wilnis, het Straattheaterfestival in Mijdrecht, maar ook bij de daklozenbrunch in de Duif in Amsterdam en het Bostheater in het Amsterdamse Bos. Met de door henzelf georganiseerde concerten, wisten ze een trouwe schare fans aan zich te binden. Met het kerstfeest pakken ze dit jaar bijzonder uit. Ton van Asselen: “Kerst is de tijd van verbinding. Door onze muziek te koppelen aan toneel, vertelkunst, beeldende kunst en andere muzikanten, creëren we een totaalbeleving, die mensen dat gevoel van samenheid geeft.”

Modern

Voor ‘Kerstfeest met Braq’ heeft regisseur Marjan Visser een modern kerstverhaal geschreven, dat wordt uitgevoerd door enkele Vinkeveense toneelspelers. Bart van Gerwen, professioneel voordrachtskunstenaar en muzikant uit Utrecht, zorgt ervoor dat het spel en de muziek vlekkeloos in elkaar overlopen. Tijdens de avond kan het publiek getuige zijn van de totstandkoming van een schilderij van beeldend kunstenaar Dorien van Diemen. Ton van Asselen: “De samenwerking met de anderen is een bron van inspiratie. Het zijn allemaal mensen die de lat hoog hebben, en – net als wij – intens genieten van wat ze doen.”

Kerstfeest met Braq vindt plaats op vrijdag 20 december vanaf 20.00 uur in de katholieke kerk aan de Kerklaan in Vinkeveen. Kaarten kunnen – ad € 7,50 per persoon – gereserveerd worden via https://ibs.online-inschrijven.nl/form/kerstfeest-met-braq. Klik ‘like’ op de Braq Facebook-pagina voor meer infomatie over Braq en het evenement: https://www.facebook.com/braq.6/.