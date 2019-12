Kersteditie Popquiz: Gezellig en sfeervol

Aalsmeer – Maar liefst 18 teams, bestaande uit 4 tot 6 personen per team, deden afgelopen woensdag 18 december mee aan de Kersteditie van de periodieke Popquiz Aalsmeer. Het was de 6e editie van de Popquiz die Ron Leegwater en Meindert van der Zwaard sinds ruim een jaar met succes organiseren in de gezellige bovenzaal van De Oude Veiling.

Voor iedereen!

De sfeer zit er altijd goed in bij Popquiz Aalsmeer. Zo zijn er rondes voor de echte muziekkenners, maar ook rondes waar je bijvoorbeeld vragen krijgt over een videoclip die eerst bekeken wordt op het grote scherm. Maar ook een ronde waar een woord uit een bekend nummer is weggelaten. En als iedereen meezingt, dan is er altijd wel iemand die door blijft zingen bij het woord dat gezocht wordt. En dat zorgt voor hilarische situaties en veel gelach. De muziekkennis is uiteraard van belang bij de onderdelen zoals ‘hits achteruit’, ‘intro’s’ en ‘snipperhits’. Ook wordt de platenspeler regelmatig gebruikt om random singeltjes te herkennen. Maar het gaat boven al om lol en plezier.

Ron Leegwater en Meindert van der Zwaard.

Kersteditie

Deze Kersteditie was uiteraard heel speciaal, want naast de verdrietige videoclip van Flappie kwamen ook heel wat kersthits voorbij. En uiteraard waren er prijzen voor de drie bovenste beste teams. Deze keer voor Team Bijna goed, Team Geluk en Team De Valse Nootjes. De prijzen bestonden uit bluetoothe speakers, kerstlekkernij met kerstsokken, kerst CD’s en koptelefoons. Het team die als laatste eindigde waren De Dolly Flops, zij kreeg de Top 2000 scheurkalender. Om maar eens flink de popkennis bij te spijkeren het komende jaar.

Volgende editie 11 maart

Op woensdagavond 11 maart organiseren Ron en Meindert de eerstvolgende Popquiz in De Oude Veiling. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Popquiz Aalsmeer. Wil je een team aanmelden of meer weten? Dat kan via email: Popquizaalsmeer@gmail.com

Tip van Ron en Meindert: wacht niet te lang met aanmelden, want de popquiz zit tot nu toe altijd heel snel vol!

Foto’s: www.kicksfotos.nl