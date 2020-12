Kerstactiviteit voor kinderen door Team Sportservice

Aalsmeer – Team Sportservice Aalsmeer organiseert op dinsdag 22 december een leuke activiteit voor kinderen van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Jongens en meiden uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen deelnemen aan het Jachtseizoen. Er gaan twee uitgiftepunten bemand worden waar een tasje met opdrachten opgehaald kunnen worden. Deze opdrachten kunnen de kinderen vervolgens uit gaan voeren in de wijk. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Aanmelden kan (alleen) via de website www.noordhollandactief.nl

Kinderen uit de groepen 3 tot en met 5 kunnen de tocht onder begeleiding van een ouder/verzorger (maximaal twee volwassenen) lopen. Bij het afhalen is een mondkapje verplicht. Jongens en meiden uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen zelfstandig deelnemen aan het Jachtseizoen. De tocht kan op ieder gewenst moment gelopen worden. Het tasje met de opdrachten mogen de kinderen houden.

Leden van Team Sportservice zijn dinsdag 22 december aanwezig op het schoolplein van OBS De Zuidooster en bij het basketbalveldje in de Baccarastraat, van 10.15 tot 11.15 uur voor de groepen 3 tot en met 5 en van 10.00 tot 11.30 uur voor de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8.