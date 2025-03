Uithoorn – De vierde Kerk op Schoot-viering van dit seizoen is zondag 9 maart en start om 16.00 uur aan de Mérodelaan 1 in Uithoorn. Het verhaal van ‘De Ark van Noach’ zal door dominee Sibilla Verhagen worden verteld, afgewisseld met veel liedjes op bekende peutermelodieën. Met elkaar gaan we kijken en luisteren naar ‘De Ark van Noach’. Welke dieren gaan er mee aan boord? Neem jij ook je dierenknuffel mee om zo de Ark vol met dieren te krijgen?

Kerk op Schoot is een belevingsgerichte viering voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De Protestantse gemeente Uithoorn organiseert deze vieringen met als doel de kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met verhalen uit de Bijbel. De dienst duurt ongeveer een half uur en zal in de kerkzaal plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er limonade en iets lekkers voor de kinderen en gelegenheid om nog even te spelen of te knutselen. De (groot)ouders kunnen elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten.

In het seizoen 2024-2025 zal zondag 25 mei de laatste Kerk op Schoot viering worden gehouden, elke dienst met een eigen thema en belevingen. Meer informatie over Kerk op Schoot is te lezen op www.pkn-uithoorn.nl.

Foto is aangeleverd.