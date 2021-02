‘Kei-leuke’ actie van juffen en meester Jozefschool

Aalsmeer – De juffen Kim, Linda, Dana en meester Dion van de Jozefschool hebben een ‘kei-leuke’ actie bedacht om hun leerlingen spelenderwijs te laten leren en lekker actief buiten te zijn. De leerlingen (en andere kinderen) mogen op zoek gaan naar versierde stenen. De stenen zijn op verschillende locaties rond de school in de Gerberastraat neergelegd en op facebook wordt een ‘hint’-foto gegeven over de betreffende plek. De stenen zijn voorzien van een letter en als alle stenen van de juffen en meester gevonden zijn, kan een zin gepuzzeld worden. Wie een steen van de Jozefschool vindt, kan een foto van dit ‘letter-juweel’ maken en deze plaatsen met een reactie op de speciale facebookpagina (Steengoed Aalsmeer).

Doe ook mee!

Alle kinderen mogen ook zelf een steentje bijdragen aan de speurtocht. Zij mogen eveneens stenen versieren, verstoppen en van deze plek een foto maken en sturen naar de Steengoed Aalsmeer facebookpagina. Zo wordt de speurtocht alleen maar groter en ruimer qua locaties.

Tip: Zorg dat er op de foto goed zichtbaar is waar jouw steen verstopt ligt. Maak het niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. “Iedereen mag meedoen, dus nodig al je vrienden uit”, aldus meester Dion en de juffen Kim, Linda en Dana. Ga zoeken bij en rond de Jozefschool en andere basisscholen in het Centrum en de Hornmeer en ga zeker een rondje dorp langs bekende gebouwen als het gemeentehuis, de dorpspomp en korenmolen De Leeuw…

Een steen gevonden bij best een bekende locatie…

Stenen met cijfers

De ‘letter’ zoekactie van de leerkrachten van de Jozefschool kan een enorm succes genoemd worden. Her en der worden in Aalsmeer groepjes kinderen gezien die op zoek zijn naar stenen. En ze kunnen hier nog wel een tijdje mee doorgaan. Meester Dion en de juffen Kim, Linda en Dana hebben namelijk zelf ook de smaak van het versieren en verstoppen te pakken. Er worden weer dagelijks gekleurde stenen gemaakt en ergens in Aalsmeer neergelegd, nu met cijfers erop. Uiteindelijk kan na het maken van een som met de cijfers de code van een schatkist gekraakt worden.

Volgende week mogen de basisscholen weer open, dus ga vooral nog de komende dagen en aanstaand weekend uit speuren. Succes en veel plezier!